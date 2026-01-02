JR東日本によりますと、きょう午前、特急いなほの窓に破損が見つかり、一時運転を停止したということです。 窓ガラスに破損が見つかったのは、庄内地方を走る羽越本線の「特急いなほ」です。きょう午前11時半ごろ、小岩川駅と鼠ヶ関駅の間を走っていた特急いなほ52号の窓ガラスに破損が見つかったということです。 この列車は一時運転を休止し、応急処置を行った上で運転を再開しました。28人の乗客と、乗員にけがはないというこ