サクラメント・キングス vs ボストン・セルティックス日付：2026年1月2日（金）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 106 - 120 ボストン・セルティックス NBAのサクラメント・キングス対ボストン・セルティックスがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・キングスがリードし29-28で終了する。