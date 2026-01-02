東京地方では、２日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて雪や雨が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となる見込みです。大雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。伊豆諸島では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。 ［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方には２日午後から３日はじめにかけて、上空約５５００メートルに氷点下３６度以下の強