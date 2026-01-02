クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が１月１日、公式SNSを更新。現・森保ジャパンの長友佑都（FC東京）、かつて日本代表の10番を背負った香川真司との自主トレの模様を公開し、反響を呼んでいる。「偉大なる師匠達と砂浜トレーニングで2025が終わり2026が始まりました。精進して参りまする」現在、右ハムストリングの怪我で離脱中の鎌田がその一文とともに投稿したのは、砂浜で撮影された新旧日本代表戦士の