【漫画】この漫画をはじめから読む夫がエリートサラリーマンの家族と夫が無職でギャンブル三昧の家族。正反対の2つの家族ですが、本当に幸せなのはどちらでしょうか…？世間の目からは「エリート家族」が何不自由なく順風満帆に見えるかもしれませんが、それは妻の我慢の上に成り立つものでした。やがて、育児、不倫、親との同居などのトラブルがぼっ発し、崩壊へと向かう家族は…⁉リアルに描かれる家庭問題にスリルとモヤモ