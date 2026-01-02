皇居では2日、新年一般参賀が行われました。成年式を終えた悠仁さまも初めて出席されました。2日、皇居では「新年一般参賀」が行われ、天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻が皇族方と共に宮殿のベランダに立たれました。天皇陛下「新年おめでとうございます。昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などによる災害が各地で発生するなど、 多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています。 いろいろと大変なこともあるかと思います