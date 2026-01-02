大手百貨店で正月恒例の初売りが始まった。「働き方改革」が広がり、元日の営業を取りやめて２日以降に開店する店が多くなっている。そごう横浜店（横浜市）では２日午前４時過ぎ、１番乗りの客が店頭に姿を見せた。広報担当によると、開店後約３０分時点の来店客は約１万人に上った。今年の福袋は、指定期間中の好きな日に山下公園近くに立つ「横浜マリンタワー」のライトアップの色を選べる権利が当たるものや、同公園近く