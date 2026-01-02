第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分9秒の往路新で3連覇を飾った。山上りの5区（20.8キロ）で黒田朝日（4年）が、驚異的なタイムを叩き出すなど、計3区間で新記録が出る高速レースとなった。青学大のスーパーエース、黒田がとてつもない記録を叩き出した。大学OBの若林宏樹さんが昨年マークした1時間9分11