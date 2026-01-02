ボートレース福岡の「新春開運特選レース」が３日に開幕する。中亮太（２８＝福岡）が２０２５年を振り返るとともに２０２６年への意気込みを明かした。２０２５年前期から３期連続でＡ２暮らし。「２０２５年はＡ１に戻れなかったし全然ダメでした。勝率（２０２６年前期５・９３）が物語っています」と厳しい表情で１年を総括した。その原因について「エンジン出しは人よりちょっといいくらいの足にできることは多かったんで