「選べるメニュー」が強い！飲食チェーン店のコスパ最強メニュー飲食チェーンには長らく、″1000円の壁″が存在していた。しかし昨今のインフレで、その壁は崩壊しつつある。そんな今、コスパ最強のグルメは何なのか。飲食業プロデューサーの須田光彦氏、フードアナリストの重盛高雄氏、フードジャーナリストの長浜淳之介氏、Ｂ級グルメ探究家の柳生九兵衛氏の″外食チェーン四賢人″が激論を交わした。――ハンバーガーチェーンで