「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」 「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」が３日（夜７時20分〜）、放送される。「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」から、振り返りエピソードや名場面、メイキング映像を紹介する。放送したばかりの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」から、振り返りエピソードや名場面、メイキング映像を紹介。司会は有吉弘行＆鈴木奈穂子アナウンサー。大みそかの感動も記憶に新しいタイミングで、出