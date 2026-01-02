第76回NHK紅白歌合戦 昨年末の12月31日、東京・渋谷のNHKホールで「第76回NHK紅白歌合戦」が開催され、白組が優勝を果たした。今回の紅白は「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに掲げ、司会の綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜の3人が、出場歌手らと共に華やかなパフォーマンスで日本を一つに繋いだ。今回の大会では、新たな配信プラットフォーム「NHK ONE」が始動し、その利用状況が注目されていた。NHK広報局