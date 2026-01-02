女優の春本由香が2日までに、自身のインスタグラムを更新し、「皆様」と題して、「幸せな一年となりますようお祈りいたします本年もどうぞよろしくお願い申し上げます」とつづった年賀状をアップした。 【写真】「やはり兄妹」8歳年上の超売れっ子俳優の兄と似てるw２ショットも披露 2025年は「私は第一子である息子が産まれ、舞台は3回も出演させていただきました」と、5月に19歳年上の夫で俳優の吉永秀平(52)との間に