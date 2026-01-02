◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）国学院大のアクシデントにＯＢが共感した。優勝候補の一角として臨んだ今回は、１位青学大と１分４５秒差の４位でゴール。山上り５区を任されたルーキー高石樹（いつき）は、ゴール直前の最終コーナーを曲がらずに直進。警備員らが懸命に正しい方向を示したことで“軌道修