第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走は２日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖駐車場入り口までの５区間１０７・５キロで往路が行われ、５区で主将の黒田朝日（４年）が５位から首位奪取に成功した青山学院大が３年連続８回目の往路優勝を果たした。３日の復路で、３年連続の総合優勝を目指す。４区終了時点で中央大が２年連続でトップ。２位早稲田大の工藤慎作（３年）が抜いて首位に立ったが、５位で