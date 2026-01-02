ラグビーの全国大学選手権は2日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で準決勝が行われ、前回準優勝の早大（関東対抗戦3位）が5連覇を目指した帝京大（同4位）を31―21で破り、決勝に進出した。明大は京産大と対戦。早大は日本代表FB矢崎などが3トライを挙げて23―14で折り返し、後半は帝京大を1トライに抑えて逃げ切った。