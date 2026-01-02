刃物の町として知られる岐阜県関市で新春恒例の日本刀の打ち初め式が行われました。 【写真を見る】刃物の町で日本刀の“打ち初め式”「切れ味の鋭い１年に」岐阜・関市 関市の伝統的な刀作りを披露するこの打ち初め式は、1年の作業の安全と刃物業界の発展を祈り、毎年1月2日に行われます。烏帽子に白装束姿の刀匠が、昔ながらの方法で火を起こした後、真っ赤に熱せられた玉鋼に大槌を振ると、会場には澄んだ音が響きわたりまし