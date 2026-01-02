ベトナム航空は、機内にてPizza 4Pのピザを12月1日から提供している。マルゲリータと4チーズの2種類を用意している。対象路線は、ハノイ・ホーチミン発の飛行時間が1時間以上の国内線と1時間半以上の国際線。公式ウェブサイトまたはアプリで、出発時刻の24時間前までに事前予約を行う必要がある。Pizza 4Pは、日本人オーナーにより2011年にホーチミンで立ち上げられたピザレストラン。アジアに40店舗以上を展開し、日本には2023年