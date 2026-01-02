第104回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が1月2日に行われ、東福岡（福岡）と興國（大阪）が対戦した。福岡大会を2年連続で勝ち抜き、通算24回目の本大会出場を決めた東福岡。2回戦では秋田商（秋田）を6−0の大勝で下し、順調な滑り出しを見せた。対するは、6大会ぶり2回目の本大会に臨む興國。2回戦では浜松開誠館（静岡）をPK戦の末に破っており、同校の歴史を塗り替えながら3回戦へと駒を進めている。試合は26分に東福