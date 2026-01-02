第104回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が1月2日に行われ、大分鶴崎（大分）と流通経済大柏（千葉）が対戦した。大分大会を2年連続で勝ち抜き、通算8回目の本大会出場を決めた大分鶴崎。2回戦では奈良育英（奈良）を1−0で下し、接戦を制して3回戦に進んだ。対するは、2年連続9回目の本大会に臨む流通経済大柏。2回戦では米子北（鳥取）を3−0の完勝で破り、2007年以来の選手権制覇に向け快調なスタートを切っている。試