第104回全国高校サッカー選手権大会3回戦が2日に行われ、神戸弘陵学園（兵庫）と尚志（福島）が対戦した。前回王者の前橋育英を破った神戸弘陵学園と、7大会ぶりに3回戦へ駒を進めた尚志が激突。実力伯仲、球際で激しい引き締まった試合展開の前半はお互いにゴールが生まれずにスコアレスで折り返す。後半もがっぷり四つで得点は生まれないまま時計の針が進んでいく。そのままPK戦突入かと思われた後半アディショナルタイム4