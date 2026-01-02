箱根駅伝は２日、往路が行われる。午前８時のスタートを前にメンバー変更が発表された。３連覇で９度目の優勝狙う青山学院大は５区に前回の２区で１時間５分４４秒の日本人歴代２位をマークして連覇に貢献した黒田朝日・主将（４年）が入った。昨年２月の大阪マラソンでは２時間６分５秒の日本学生記録を作った。今季も出雲６区・全日本７区で区間賞を獲得、外さない走りを続けている。１区に前回１０区で区間賞を獲得した小