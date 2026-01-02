第１０２回箱根駅伝は２日に往路が行われ、２１チームの走者が午前８時に東京・大手町の読売新聞社前を一斉にスタート、スピードランナーが集う１区（大手町〜鶴見中継所＝２１・３キロ）が始まった。区間記録は１時間０分４０秒＝吉居大和（２２年・中央大）。【経過】序盤から中央大の藤田大智（３年）、青山学院大の小河原陽琉（２年）が集団を引っ張る。３キロ過ぎにはこの２人や東海大の兵藤ジュダ（４年）らを中心に