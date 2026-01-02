箱根駅伝は２日に往路が行われ、レースは４区（平塚中継所〜小田原中継所＝２０・９キロ）に入った。距離は短いものの「準エース区間」とも呼ばれ、前回は青山学院大の太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）が区間賞の走りで首位・中央大との差を詰め、５区での逆転劇の布石を作っている。区間記録は１時間０分０秒＝イエゴン・ビンセント（２３年・東京国際大）。首位の中央大は選手変更で前回７区で区間７位だった岡田