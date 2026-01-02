箱根駅伝は２日に往路が行われ、レースは３区（戸塚中継所〜平塚中継所＝２１・４キロ）入り。近年は重要性が増し、スピード豊かな実力者がしのぎを削る。区間記録は５９分２５秒＝イエゴン・ビンセント（２０年・東京国際大）。首位・城西大は選手変更で入った小林竜輝（２年）。前回６区で区間３位と好走している。３・４キロ、前回１区で区間２位の駒沢大・帰山侑大（４年）が早稲田大・山口竣平（２年）をかわし３位に浮