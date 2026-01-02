箱根駅伝は２日に往路が行われ、各校のエースが激しく火花を散らす「花の２区」（鶴見中継所〜戸塚中継所＝２３・１キロ）に入った。前回は区間賞の東京国際大・エティーリ（３年）、区間２位の創価大の吉田響（サンベルクス）、同３位の青山学院大・黒田朝日（４年）の３人が区間記録を上回り、２桁台だったチームをそれぞれ１位、３位、２位へと引き上げる快走を見せたが、今回はどうか。鶴見中継所でトップでたすきをつない