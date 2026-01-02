◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（２日、後楽園ホール）全日本プロレスは２日、後楽園ホールで「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。世界タッグ選手権試で王者チームの「ＨＡＶＯＣ」ザイオン、オデッセイが昨年の「世界最強タッグ」覇者「タイタンズ・オブ・カラミティ」綾部蓮、タロースと３度目の防衛戦を行った。両軍は、昨年１２・１０後楽園での世界最強タッグ優勝戦で激突し、綾部＆タロー