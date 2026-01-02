２０２５年のメジャーリーグは、ドジャースがワールドシリーズを制覇して幕を閉じた。レギュラーシーズンでは故障者が続出して苦しい戦いもあり、勝率はリーグ３位だったが、ポストシーズンでは勝負強さを見せて頂点に立った。２年連続のＷＳ制覇は１９９８〜２０００年に３連覇したヤンキース以来で、２１世紀初、ドジャース史上初だった。２６年も頂点に立って３連覇となれば、１９９８〜２０００年のヤンキース以来。ヤンキ