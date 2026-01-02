英作家ジェーン・オースティンは1817年7月18日、正体不明の病気で亡くなった/Photo Illustration by Alberto Mier/CNN/Universal History Archive/Getty Images; Gillian Pullinger/Alamy Stock Photo; Will Dax/Solent News/Shutterstock（CNN）ジェーン・オースティンに関する医療文書は直接の証拠としては残っていないが、当時はそうした記録が作成されていたはずだ――。オースティンの病気の解明を試みている医師、エリザベス