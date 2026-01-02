JR西日本 強い冬型の気圧配置の影響で、岡山県北部では3日朝にかけて大雪になる恐れがあります。これを受け、JR西日本は2日、一部列車を計画運休すると発表しました。 【因美線・２日】・智頭～美作加茂：夕方以降、終日運転取りやめ・美作加茂～津山：智頭を午後7時28分、美作加茂を午後9時29分に出発する津山行きの運転を取りやめ・木次～備後落合：終日運転取りやめ 【芸備線・2日】・新見～東城