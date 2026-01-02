きょうは日本海側で大雪となっていて、午後は関東など、太平洋側でも積雪となる見込みです。【映像】各地で今シーズン最大の積雪寒波の影響で北日本から西日本の日本海側で雪の降り方が強まっています。新潟県上越市の安塚で1メートルの雪が積もったほか、金沢で6センチ、松江で9センチなど、各地で今シーズン最大の積雪となっています。午後は太平洋側でも雪が降る見込みです。関東甲信ではきょうの昼過ぎからあすにかけ