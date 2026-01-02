メジャーリーグへの移籍を目指していた西武の今井達也投手が、ヒューストン・アストロズと合意したことがわかりました。【映像】今井達也投手 ヒューストン・アストロズと合意現地メディアによりますと、3年最大6300万ドル、日本円でおよそ99億円で合意しました。今井投手は2016年のドラフト会議で1位指名を受け、西武に入団。昨シーズンは10勝5敗、防御率1.92、178奪三振をマークし、3年連続で二けた勝利を挙げました。昨