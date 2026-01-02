箱根駅伝は２日、往路最後を飾る「山登り」の５区（小田原中継所―箱根芦ノ湖＝２０・８キロ）に入った。「山の神」の誕生や数々の逆転劇が生まれてきた勝負区間だ。区間記録は１時間９分１１秒＝若林宏樹（２５年・青山学院大）。 首位の中央大・柴田大地（３年）は昨年４月の日本学生個人選手権男子３０００メートル障害で３位、１１月の全日本４区では区間賞も獲得した。箱根では２４年大会で１０区を走り区間９位。２大会