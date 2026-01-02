皇居では新年の一般参賀が行われています。【映像】天皇陛下 一般参賀は午前10時過ぎから行われていて、皇居にはおよそ2万5000人が集まりました。小牧記者レポ「両陛下のお出ましを前に多くの人が門が開くのを待っています」訪問者「皇族のみなさまとお会いできるまたとない機会で(息子も)帰ってきてくれたので来てみました」1回目の一般参賀では、天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻、皇族方が皇居・宮殿のベランダに立ち、集まっ