¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡ÚÆ°²è¡Û1½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¥Ñ¥Ñ¤òËº¤ì¤¿Ç­¤ÎÈ¿±þ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¤ò¡¢¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç­¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Instagram¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤³¤¿¤È¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¤È»þ¡¹¤ª¤¿¤Þ¤µ¤ó¡Ê@s.kotaro0530¡Ë¤Ç¤¹¡£32ÉÃ¤Û¤É¤ÎÆ°²è¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ó´Ý¤Ê¤ª´é¤¬°¦¤é¤·¤¤¡Ö¤³¤¿¤í¤¦¡×¤¯¤ó¡Ê3ºÐ¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¡Ö¤³¤¿¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼ç¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡¢Æ°²è¤ÎÃæ