雪化粧の富士山を描いた、日本美術院理事長田渕俊夫さんの作品「悠々」です。院展は東京を皮切りに全国を巡回する日本画の公募展覧会で天満屋岡山店では新春の風物詩となっています。 【写真を見る】岡山の新春を日本画で彩る日本美術院展覧会「院展」百貨店で開催 58点が並ぶ会場。瀬戸内市在住の井手康人さんの作品はインドネシア、バリ島の神話をテーマに描かれた大作です。 （来場者）「色使いはどれもいいですね。