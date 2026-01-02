J1アビスパ福岡は2日、GK永石拓海（29）がJ2徳島に期限付き移籍すると発表した。期間は6月30日まで。在籍5年目の今季は、新加入の小畑裕馬の台頭もあり、福岡では自己最少のリーグ戦4試合の出場にとどまったが、終盤はベンチ入りしてチームを鼓舞し続けた。クラブを通じて、以下の通りコメントした。「アビスパ福岡サポーターの皆さん、昨シーズンも沢山の応援ありがとうございました。このたび、徳島ヴォルティスに期限付