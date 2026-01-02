◆サッカー・全国高校選手権東福岡2―２興国（ＰＫ４―５）（2日、東京・駒沢陸上競技場）3回戦が行われ、前回大会4強の東福岡が興国（大阪）に終了間際に追いつかれ、ＰＫ戦の末、2大会連続のベスト8入りを逃した。東福岡は堀田太陽（3年）が持ち味のスピードを生かして右サイドを突破して好機を演出。伝統のサイドからの攻撃を展開して、前半26分には左クロスが起点となったゴール前の混戦から、エースで主将の齊藤琉稀