タレントの里田まい（41）が2日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。夫、巨人の田中将大投手（37）との夫婦共演を告知した。この日放送のフジテレビ「さんまのまんま42年目もあの頃のまんまSP」に出演する夫妻。晴れ着姿で楽屋張りを披露する夫婦ショットを投稿し「本日、午後3時40分〜さんまのまんま、出演いたします〜！」と告知した。里田は12年3月20日に田中と結婚。田中がヤンキースに所属していた16年2月に