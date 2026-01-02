昨年のＢＣクラシックで歴史的な勝利を挙げ、その後は休養していたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が１月４日に帰厩することになった。今後は連覇を狙うサウジＣ（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）、昨年３着からの雪辱を狙うドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）を目標にする。矢作調教師は「（アメリカ