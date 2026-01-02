柔道女子４８キロ級で連覇を含む五輪５大会連続メダリストで、「ＹＡＷＡＲＡちゃん」の愛称で親しまれている谷亮子さんが、息子２人と撮影した写真を見せた。２日までに自身のインスタグラムを更新し「旧年中は親子共々皆様から温かい応援をいただきまして実り多き１年となりました。心より感謝申し上げます。そして大切な方とのお別れがあり素晴らしい皆様との出会いがありました。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と