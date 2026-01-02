大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の番組平均世帯視聴率(NHK総合、関東地区)が2日、ビデオリサーチから発表され、第1部(19:20〜20:55)は30.8％で前年から1.8ポイント上昇、第2部(21:00〜23:45)は35.2％で2.5ポイント上昇した。(左から)司会の鈴木奈穂子アナ、今田美桜、有吉弘行、綾瀬はるか第1部が30％を超えるのは2022年以来3年ぶり、第2部が35％を超えるのも同じく3年ぶりとなる。個人視聴率は、第1部23.2％(前年比2