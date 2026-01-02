お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（５４）、小木博明（５４）が１日深夜放送のＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫおぎやはぎのメガネびいき」に出演。「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ」のふくらＰと元乃木坂４６の高山一実の離婚発表に触れた。同ラジオは今年、２０周年イヤー。矢作が「てことは小木夫妻も結婚２０周年ってことでよろしいんですよね？すごいよ、２０年って」と切り出すと、小木は「ありがたい話ですね、２０年ですよ。いや〜、