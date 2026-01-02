有馬記念で１４着だったシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は、始動戦に、今年からＧ１に昇格したサウジアラビアのネオムターフＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）を予定し、連覇を目指すことが分かった。矢作調教師が１月２日、明らかにした。有馬記念は道中で接触などがあっての大敗。「参考外です。走っていないから疲れもない」と現状を説明する。今後は