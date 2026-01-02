◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大が、１区１６位の出遅れから５区で大逆転し、往路新記録での優勝を飾った。トラブルにも動じなかった。レース後、原晋監督は「１区の予定だった荒巻が（昨年１２月）３１日に胃腸炎になり３８度の発熱。これ