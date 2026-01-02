バナナマンと若手芸人がトークをしながらあまり知られていない若手芸人の素顔を深掘りしていくという新番組が始まった。2026年1月2日放送の「バナナマンしらバナ！」（TBS系）初回は、M-1グランプリ3位になり、ブレイクを予感させるお笑いコンビ・エバースや、お笑いトリオ・や団などが登場、M-1の裏話などで盛り上がった。「町田を困らせるネタで結果が出た」最初に登場したのが吉本興業所属のエバース。小学生から大学生まで野球