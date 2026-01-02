明石家さんまと木村拓哉によるフジテレビの正月恒例の特番『さんタク』（後2：50）が1日に放送され、2人が“女の子の父親”としての矜持を語った。【写真】木村拓哉＆工藤静香＆Cocomi＆Koki,が“ぎゅっと”寄り添いあった、自撮り風の家族4ショット2026年で24年連続の放送となるこの番組は、さんまと木村のふたりが、互いにやってみたいことをトークで決定し、「有言“即”実行」をモットーに、あらゆることに挑戦。今回も例