水戸ホーリーホックは2日、浦和レッズに期限付き移籍していたGK松山健太(27)が復帰するとともに、海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のため、チーム活動から離脱すると発表した。今後に関しては正式に決定次第、改めて報告するという。松山は桃山学院大から2021年にいわてグルージャ盛岡へ入団。2023年に鹿児島ユナイテッドFC、2025年に水戸へ完全移籍し、2025年7月に浦和へ期限付き移籍した。2025シーズンは水戸、浦