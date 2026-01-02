サンフレッチェ広島は2日、日本代表GK大迫敬介(26)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約を更新したと発表した。大迫は2025年のJ1リーグ戦で38試合に出場。また、優勝したルヴァンカップで1試合、天皇杯で3試合に出場した。