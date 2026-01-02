大手デパートの新春の初売りが始まりました。働き方改革の一環で、元日を休みにしてきょうを初売りとする店舗が多く見られます。【映像】初売りで賑わう店内の様子松岡大将レポ「いま開店しました。ずら―っと並んだ人たちが店に入っていきます」伊勢丹新宿店では午前10時の開店に合わせて200人以上が列を作り、鏡開きが初めて行われました。また、西武渋谷店でも商売繁盛などを願う獅子舞が披露されるなか、初売りが始まりま